"Theuns gaf beste indruk van alle Belgen, maar strafste stoot kwam van Politt"

Iedereen ging dat tikkeltje verder tijdens de koers

Wat reden ze de voorbije week weer rap. Andere jaren is zo'n voorbereidingskoers ideaal om rustig te keuvelen, kilometers te malen en in de finale naar voren te komen op het juiste moment. In de Ster van Bessèges trapten we wattages zoals in augustus vorig jaar, toen er in de eerste koersen na de coronabreak gevlamd werd als gekken. Stel je voor dat het wielerseizoen straks weer wordt stilgelegd en je bent einde contract. Dan kan een topprestatie in de Ster van Bessèges goed van pas komen bij het zoeken naar een andere ploeg. Tijdens de koers reden de renners daardoor iets gemotiveerder en geweldiger rond. Iedereen ging dat tikkeltje verder en dan wordt er automatisch meer gevallen. Maar voor die valpartij aan die rotonde kan je niemand de schuld geven. Door de rugwind kwamen we onvermijdelijk veel te snel afgereden op die rotonde. Het is dan onmogelijk om je staande te houden met die 25 millimeter-bandjes.

VIDEO: De rotonde in de 2e rit zorgde voor schade in het peloton

Hele ploeg van Trek-Segafredo was best indrukwekkend

In zo'n eerste voorbereidingskoers is het ook kopjes monsteren. Wie heeft een slechte winter achter de rug? Wie blinkt er al in zijn vel? Meestal kan je 2 kolommen maken. Maar in de Ster van Bessèges zag werkelijk iedereen er goed uit. Van de Belgen maakte Edward Theuns het meeste indruk op mij. Ik was vooral verrast van zijn prestatie in de 3e rit (Theuns eindigde toen 2e in de etappe gewonnen door Wellens).



Maar eigenlijk was de hele ploeg van Trek-Segafredo (Nibali, Pedersen, Theuns, Kirsch, Mullen, Mollema en Skjelmose) best wel indrukwekkend. Ook Greg Van Avermaet lijkt zich al thuis te voelen in zijn nieuwe omgeving bij AG2R. Hij wil overal koers maken en meedoen voor winst. Naesen kwam wat minder in beeld. Ik verwacht dat hij helemaal zal loskomen in Parijs-Nice, zoals enkele jaren geleden.

Met een klein beetje achterstand aan het seizoen beginnen is soms beter dan de hele winter op volle toeren te draaien

Philippe Gilbert zei dat hij afgelopen winter lang met pijn getraind had en daardoor conditioneel een achterstand heeft. In het begin van de week oogde hij inderdaad wat minder. Dat Gilbert in de 3e rit mee is met de grote kanonnen, heeft hij meer op klasse gedaan dan op conditie. Het viel me wel op dat Gilbert al heel scherp staat. Het is nog niet de Gilbert van 2017, toen hij de Ronde van Vlaanderen won. Maar met wat wedstrijdritme komt dat helemaal goed tegen Milaan-Sanremo, zijn eerste grote afspraak. Met een klein beetje achterstand aan het seizoen beginnen is soms beter dan de hele winter op volle toeren te draaien. Kijk maar naar Van Avermaet, die na een winter op krukken zijn beste voorjaar ooit reed in 2017.

Trek-Segafredo maakte indruk in de Ster van Bessèges.

Houd Turgis maar goed in de gaten in de klassiekers

De strafste stoot die ik in Bessèges gezien heb, komt uit het lange lijf van Nils Politt (de nummer 2 van Parijs-Roubaix 2019). In de 3e etappe (die Wellens won) verloor Politt zijn ketting op de 1e klim. Hij is bergop toen heel de gruppetto voorbijgezoefd, kwam op de top aansluiten bij het peloton om op de volgende klim mee te schuiven met die grote groep van 17 renners. Dat was een knap staaltje, vooral omdat Politt een grote, struise kerel is. Hij reed daar maar mooi tussen types die veel meer klimmer zijn dan hij. En er is nog een naam die je dit voorjaar best in de gaten houdt: Anthony Turgis. Door zijn 4e plek in de Ronde van Vlaanderen vorig jaar is hij geen echte verrassing meer. Maar ik heb de indruk dat hij toch nog vaak vergeten wordt. In de Ster van Bessèges was Turgis al dik in orde. Zijn team Total Direct Energie is in de breedte versterkt met onder meer Boasson Hagen. Maar een echte afwerker hebben ze daar niet. Misschien wordt Turgis wel de man van de ploeg. Laat ons hopen dat er dit voorjaar iemand opstaat die weerwerk kan bieden aan de grote twee (Van der Poel en Van Aert). Ik zeg niet dat Turgis hen zal verslaan, maar ze kunnen zich wel eens mispakken aan hem.