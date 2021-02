VIDEO: "grappen en grollen met Lamkel Zé": scoren in derby, vieren in tribune

In minuut 84 brak Didier Lamkel Zé de ban voor Antwerp in de burenstrijd op het Kiel. De Kameroener zette zijn hoofd tegen een voorzet, de bal verdween netjes in doel, 0-1.

Lamkel Zé zou Lamkel Zé niet zijn als hij dat niet op aparte wijze zou vieren. En zo geschiedde: Lamkel Zé huppelde na zijn doelpunt de trappen van de tribune achter doel op, koos een zitje uit en ging daar met de vingertjes in de lucht en de beentjes over elkaar een beetje juichen.

Trainer Frank Vercauteren riep Lamkel Zé van ver toe en ook zijn ploegmaats lieten niet betijen. Lamkel Zé zette snel koers naar beneden en trok zijn rode shirt nog even naar boven. "Darling" stond te lezen op het witte T-shirt eronder.