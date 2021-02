Rusland viert in ATP Cup, ook Sinner en Barty tanken vertrouwen voor AO

De Great Ocean Road Open is een kolfje naar de hand geworden van Jannik Sinner. Het 19-jarige toptalent uit Italië versloeg in de finale van het gelegenheidstoernooi in Melbourne zijn landgenoot Stefano Travaglia. Voor Sinner is het al zijn 2e toernooizege op het hoogste niveau.

Met zijn zege is de Italiaan de eerste speler sinds Novak Djokovic in 2006 die als tiener twee toernooien op het ATP-circuit kan winnen. Een extra portie vertrouwen dus voor Sinner, die volgende week in zijn eerste ronde op de Australian Open met Denis Shapovalov (ATP-12) wel meteen een stevige tegenstander voorgeschoteld krijgt.