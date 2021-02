Meylemans voor WK skeleton: "Altenberg is de moeilijkste baan ter wereld"

Kim Meylemans draait al een heel seizoen mee in de top 10 van het skeleton. Een maand geleden werd ze nog 8e op het EK, een jaar geleden eindigde ze 9e op het WK, toen ook in Altenberg.

"Altenberg is in mijn ogen de moeilijkste baan ter wereld, omdat het supertechnisch is. Er zijn 4-5 punten waar je in de fout kunt gaan", vertelt Meylemans in De Zevende Dag.

"Je hebt 4 constante runs nodig, maar dat is in mijn voordeel, want dat was dit seizoen juist mijn sterke punt, die stabiliteit. Ik denk dat we een mooi WK tegemoet gaan."

"Ik kijk er alvast hard naar uit. Het WK is altijd het hoogtepunt van ons seizoen en bovendien is het de laatste grote wedstrijd voor de Winterspelen van volgend jaar."