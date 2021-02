Leon Spinks, de man die Ali zijn wereldtitel afnam, verliest gevecht tegen kanker

In zijn carrière liet Spinks 27 zeges optekenen. Hij verloor ook 17 keer en 3 kampen eindigden onbeslist. Als amateur behaalde hij op de Spelen van 1976 in Montréal olympisch goud.

Op 23-jarige leeftijd werd hij prof. Na acht profkampen keek Spinks op 15 februari 1978 in Las Vegas de beroemde Mohamed Ali, toen 36 jaar, in de ogen. Na 15 rondes werd Spinks na een split decision tot winnaar uitgeroepen. Dat was zonder twijfel het belangrijkste moment uit zijn carrière.

Zeven maanden later nam Ali revanche na een unanieme beslissing van de kamprechters voor 70.000 toeschouwers in de Superdome in New Orleans.



Spinks vocht nu tegen kanker en werd in december in het ziekenhuis opgenomen in Las Vegas. Daar is hij op zijn 67e overleden.