Lamkel Zé na de derby op Instagram: "Mijn excuses aan alle RAFC-supporters"

Wat heeft Didier Lamkel Zé nog allemaal voor de mensheid in petto? Zijn bevliegingen laten niemand onberoerd, positief of negatief.

Op het Kiel schreef Lamkel Zé vanmiddag een nieuw hoofdstukje in zijn uitpuilende boek van "rare toeren". Na het openingsdoelpunt holde de aanvaller de tribune in en ging in zijn eentje op een stoeltje juichen.

Na de wedstrijd voegde Lamkel Zé daar nog een paragraaf toe, en wel op zijn Instagram-account. Nochtans was een van de voorwaarden waar Lamkel Zé zich aan moest houden dat hij niks meer op zijn sociale media zou posten.

Maar het is voor de goede zaak, moet Lamkel Zé gedacht hebben, want in de gangen van de kleedkamers haalde hij een papiertje boven met daarop de tekst: "Je m'excuse à toutes les supporters de RAFC" ("Ik verontschuldig me bij alle RAFC-fans").

Na dat korte filmpje postte Lamkel Zé een video van zijn doelpunt, enkele foto's uit de media van zijn viering en tot slot een foto in de kleedkamer van zijn witte T-shirt met daarop het woord "Darling".