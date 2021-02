En zo is er plots CL-voetbal in Hongarije: Leipzig-Liverpool in Boedapest

Leipzig mag Liverpool over een kleine 10 dagen niet in eigen huis ontvangen.

De Duitse overheid gaf Liverpool deze week immers geen toestemming om het Duitse grondgebied te betreden. Door de zeer besmettelijke Britse variant van het coronavirus geldt in Duitsland een vliegverbod voor reizigers vanuit het Verenigd Koninkrijk.

Na de weigering van de Duitse autoriteiten ging RB Leipzig in het buitenland op zoek naar een andere locatie voor de wedstrijd. Uiteindelijk is de Puskas Arena in Boedapest uit de bus gekomen.

Tot 1 maart gelden ook in Hongarije strenge beperkingen voor reizigers, maar voor professionele sporters zijn er uitzonderingen.

Als Leipzig geen oplossing gevonden had, had het de heenmatch met 3-0 verloren. De return is op 10 maart op Anfield.