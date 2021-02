Dag 1 Australian Open: 0 op 4 voor de Belgen

In de Australische stad Melbourne is het 1e grandslamtoernooi van start gegaan. De 1e dag werd een Belgisch slagveld: Kirsten Flipkens, Ysaline Bonaventure en Greet Minnen verloren, net als Kimmer Coppejans bij de mannen. 4 van de 7 Belgen liggen er zo uit, vannacht komen de andere 3 in actie.