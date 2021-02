Bosmans: "Ik heb Sporza toen niet helemaal de waarheid verteld"

In de Beker van België speelt KV Mechelen morgenavond net als in 2017 de 1/8e finales. De kans dat u de uitslag van toen tegen Racing Genk nog kent, is kleiner dan dat u zich dé held van die avond herinnert. In aflevering 1 van onze podcastreeks "15 minutes of fame" vertelt Luc Bosmans het volledige verhaal van zijn gedenkwaardige bekeravond.

"Beste supporters, even uw aandacht"

"Beste supporters, graag even uw aandacht. Er wordt gevraagd of er momenteel scheidsrechters aanwezig zijn in het stadion." Met die woorden van de stadionspeaker van KV Mechelen begint het bekeravontuur van Luc Bosmans. Het is woensdag 29 november 2017. Op het veld van Anderlecht 35 kilometer verderop gaat Ricardo Sa Pinto, de Portugese trainer van Standard, als een volleerd acteur theatraal neer als een Brusselse fan een bekertje bier tegen zijn voet werpt. Toch moet Sa Pinto de volgende dag de voorpagina's van alle kranten delen met de hoofdrolspeler van de bekermatch KV Mechelen - Racing Genk. Zijn naam: Luc Bosmans.

In het begin van de tweede verlenging in Mechelen raakt hoofdscheidsrechter Christophe Dierick geblesseerd en hij moet het veld verlaten. Vierde ref Nicolas Laforge neemt zijn plaats in, maar omdat eerder ook al een grensrechter geblesseerd was uitgevallen, is er een arbiter te weinig. Daarop lanceert de stadionspeaker zijn oproep. Er klinkt luid gelach van de fans in het stadion.

De beelden: Luc Bosmans komt het veld op

Het interview met Stef Wijnants

Eén supporter in het stadion neemt de oproep wel serieus. Luc Bosmans is scheidsrechter op provinciaal niveau en voelt dat hij moet helpen. Onder luid applaus komt hij het veld op en dankzij Bosmans kan de wedstrijd afgewerkt worden. Hij is dé held van de avond. Na de match geeft hij een interview aan Stef Wijnants voor de camera van Sporza. "Ik ben een toeschouwer, dat klopt. Wat ik dacht toen de speaker het omriep? Dat de scheidsrechters die aanwezig waren hun verantwoordelijkheid moesten opnemen."



"En u stond heel snel beneden?", merkt Wijnants op. "Ik heb niet speciaal gelopen. Dat kon ik dan op het veld", lacht Bosmans. Maar die uitleg klopt niet helemaal, zo vertelt Bosmans drie jaar later in onze podcast.

Het moment dat de stadionspeaker begon te spreken, ben ik beginnen lopen. Ik dacht: dit moeten mijn 15 of 16 minuten worden. Luc Bosmans

"Ik heb toen misschien tegen Stef Wijnants niet helemaal de waarheid verteld. Eigenlijk zag ik ref Dierick uitvallen en bij mij ging er een licht branden. Dus het moment dat de stadionspeaker begon te spreken, ben ik beginnen te lopen."

"Ik heb echt gelopen. Ik dacht: dit moeten mijn 15 of 16 minuten worden. Bovendien had ik het geluk dat de man die aan de deur van de spelershome zat, dezelfde man is die de scheidsrechters ontvangt in eerste provinciale in Brabant. Die kende mij." 25 minuten lang vertelt Luc Bosmans in de podcast wat er voor, tijdens en na zijn optreden als lijnrechter op hem is afgekomen. Hij herinnert het zich tot in de kleinste details. Van het shirt dat hij moest aantrekken, tot de radiointerviews de volgende dagen en de (opvallende) reactie van zijn vader, collega's en de voetbalbond.



Het leuke interview van Stef Wijnants met Luc Bosmans

"Soms moet je eens niet nadenken"

Bosmans ontkent niet dat een sympathieke vorm van ijdelheid een rol speelt bij het feit dat hij zich alles zo goed herinnert. "Door een samenloop van omstandigheden heb ik een ongelooflijk avontuur beleefd."

"Wat dat zegt over mijn karakter? Ik denk dat het te maken heeft met een soort onbezonnenheid. Soms moet je eens niet nadenken. Je kan dan wel blunders doen, maar soms komen daar de mooiste dingen uit."

