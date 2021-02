Blijven de Doggen blaffen? "Geschiedenis geschreven? We zijn nog altijd bezig!"

Ooit was Olympic Charleroi een vaste waarde in de hoogste klasse - zo droeg Rik Coppens nog het shirt - maar de laatste 50 jaar staat de club uit Eerste Nationale steevast in de schaduw van grote broer Sporting.

"Onze ambitie is om in 1B te geraken", zegt coach Xavier Robert. "In de beker willen we ook zo ver mogelijk geraken. Iedereen zei na Zulte Waregem: "Jullie hebben geschiedenis geschreven." Maar ik zei meteen: "We zijn geschiedenis aan het schrijven.""

Robert vindt het wel jammer dat Olympic verplicht is om op een weekdag om 17u in Eupen te spelen. "We hadden nochtans het thuisvoordeel bij de loting (maar ze moesten het afgeven, omdat ze geen veldverwarming hebben, red)."

"Heel wat van mijn spelers werken nog, maar we moeten ook vroeg vertrekken, zeker als we rekening houden met het weer. Dat is toch allemaal wat oneerlijk. Maar we gaan voor alles een oplossing zoeken. Het mentale is onze kracht. Dat zit ook in het DNA van de club: vechten van de eerste tot de laatste minuut."