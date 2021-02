Thiam na 1e race in 1 jaar: "Fysiek al heel sterk, maar technisch nog veel werk"

Thiam neemt volgende week in Frankrijk deel aan het hoogspringen en doet dan mee aan het verspringen op het BK. "Daarna overleg ik met mijn coach en hakken we de knoop door."

Thiam twijfelt nog of ze over een maand ook zal deelnemen aan het EK indoor. "De Spelen zijn mijn hoofddoel, het EK is hoogstens een tussenstop. Ik wil geen risico's nemen. Als ik ergens last voel, doe ik niet mee. Dat staat vast."

"Fysiek ben ik al heel goed, maar technisch heb ik nog veel werk, zoals op de horden. Mijn tijd is al goed, maar ik kan nog een stuk sneller."

Nafi Thiam nam in Gent deel aan de 60 meter horden en noteerde daar 8"39. "Ik had een jaar niet meegedaan aan een competitie, dus ik wist niet goed wat ik mocht verwachten. Je ziet mijn glimlach niet (door haar mondmasker), maar ik ben tevreden."

Coach Lespagnard over blessure "KJT": "Ze heeft rivale nodig om haar op te jagen"

Roger Lespagnard denkt dat zijn poulain op schema zit, zeker voor de Olympische Spelen. "Toen de Spelen vorig jaar wegvielen, was ze even haar motivatie kwijt. Maar we zijn goed herbegonnen."

"De problemen met haar elleboog waren toen al lang van de baan, maar in november kreeg ze last van haar achillespees. Daardoor hebben we wat vertraging opgelopen. Ze heeft veel gelopen, maar ze mist nog kracht, snelheid,..."

Blessures horen helaas bij de veeleisende zevenkamp, dat weet ook Katarina Johnson-Thompson, de grote rivale van Thiam. Die herstelt van een veel ernstigere achillespeesblessure. "Ik vind het heel jammer voor haar. Diezelfde blessure heeft Bolingo bijna een jaar gekost. Ik hoop dat ze naar de Spelen kan, want Nafi heeft iemand nodig die haar kan opjagen."