Peter Sagan zit in quarantaine na milde symptomen van coronavirus

Peter Sagan was zich op het Canarische eiland Gran Canaria aan het voorbereiden op het nieuwe wielerseizoen toen hij te horen kreeg dat hij positief had getest op het vervelende beestje.

"Mijn broer Juraj en onze ploegmaat Erik Baska ondergingen vorige week vrijdag een coronatest om weer naar huis te kunnen vliegen. Helaas was het resultaat niet waar we op gehoopt hadden. Alledrie hebben we positief getest op COVID-19", vertelt Sagan op de sociale media.

"We voelen ons allemaal goed, maar we zijn natuurlijk meteen in quarantaine gegaan", gaat de kopman van BORA-hansgrohe voort. "Dat doen we zolang het nodig is."

"Hopelijk ben zijn we snel verlost. Dan kunnen we de trainingen weer oppikken zoals gepland."