NBA-sterren hebben "nul zin" in All Star Game: "Het gaat puur om geld"

Viervoudig MVP LeBron James was de eerste die aan de alarmbel trok, toen hij op 7 maart een All Star Game in Atlanta op zijn kalender zag verschijnen. "Het is een klap in het gezicht van de spelers om nu een All Star Game te houden", zei de sterspeler van de LA Lakers. "Ik heb nul zin en energie voor zo'n wedstrijd."

Hij werd al snel geruggesteund door andere NBA-spelers die zullen moeten opdraven voor de wedstrijd. "We weten allemaal waarom we moeten spelen: het gaat puur om geld", sneerde Kawhi Leonard (LA Clippers). "Geld gaat niet boven onze gezondheid."

Ook MVP Giannis Antetokounmpo ziet een All Star Game niet zitten, zeker omdat de spelers amper rust kregen na de play-offs van 2020. "Die wedstrijd boeit me niet. Ik wil mijn familie zien", klaagt de ster van de Milwaukee Bucks. "En elke speler zal wel 5 of 7 dagen rust kunnen gebruiken."

Een noodkreet waar ook James Harden (Brooklyn Nets) zich in kan vinden. "Het is al vermoeiend genoeg om zoveel matchen te spelen in een week. We moeten toch eens op de rem kunnen staan." Afwachten of de organisatoren oor hebben naar de klachten van de sterren.