Michel Vlap weerlegt kritiek (van Kompany): "Ik doe altijd mijn stinkende best"

Na de overname van Vincent Kompany als hoofdtrainer van Anderlecht, deemsterde Michel Vlap wat weg bij de recordkampioen.

"Hij is de baas en bepaalt wie hij op wil stellen. Ik had dit seizoen graag een leidende rol op me willen nemen, maar de trainer maakte andere keuzes", zegt de Nederlander daarover bij NOS Sport.

In verschillende Belgische kranten verschenen verhalen dat Kompany niet tevreden zou zijn over de werkijver van Vlap. De 23-jarige Fries weerlegt. "Ik heb lange tijd hard gewerkt en geef iedere training alles."

"Ik doe altijd mijn stinkende best. Kompany heeft er tegen mij ook nooit iets over gezegd."