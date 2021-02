Lommel laat verstek gaan voor match bij Seraing door coronagolf

Lommel kreunde de afgelopen dagen onder de coronabesmettingen, waardoor maar liefst 20 spelers in quarantaine moesten. Uiteindelijk waren er 5 bevestigde positieve gevallen, wat niet genoeg is om volgens het protocol van de Pro League de match te laten uitstellen.

Maar het protocol bij de City Football Group is blijkbaar strenger dan dat, waardoor er in samenspraak met Lommel beslist is om toch de handdoek te gooien vanavond.

"Lommel is ervan overtuigd dat als de match vanavond toch zou doorgaan het risico groter zou worden dat het aantal infecties zou blijven stijgen", klinkt het in een medededeling.

"Helaas konden we de wedstrijd niet naar een latere datum uitstellen (er zijn te weinig positieve gevallen, red). We moeten de match dus schrappen", bevestigt Simon Van Kerkhoven het forfait.

"Onze focus ligt nu op de beperking van de verspreiding. We accepteren de sportieve gevolgen van deze beslissing." Lommel staat 4e in 1B, maar is nog altijd in de running voor de 2e plaats, die recht geeft op een play-offmatch voor promotie.