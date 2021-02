Gefrustreerde Kevin Durant druipt midden in wedstrijd af na risicocontact

Kevin Durant begon voor het eerst in 867 NBA-wedstrijden op de bank in de topper tegen de Toronto Raptors nadat een nauw contact van hem een onduidelijke coronatest had afgeleverd.

Uiteindelijk mocht hij wel de bank verlaten, tot zijn contact toch positief bleek te zijn. Een gefrustreerde Durant gooide een waterflesje weg na zijn verplichte vervanging in het derde kwart. Hij speelde uiteindelijk 19 minuten en was daarin goed voor 8 punten.



Durant zal er ook in de wedstrijd tegen Philadelphia niet bij zijn en wellicht moet hij langer aan de kant door het coronaprotocol van de NBA. Eerder dit seizoen miste hij al eens 4 wedstrijden door datzelfde protocol. Op Twitter uitte hij zijn frustraties met een duidelijke tweet: "Free me".

De Nets verloren uiteindelijk met 117-123 van Toronto, dankzij een sterke prestatie van het duo Lowry (30 punten) en Siakam (33 punten). In de stand in het Oosten is Brooklyn nu 3e met 14 zeges en 10 nederlagen.