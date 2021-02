Bondscoach: "Als we op het EK zo'n match spelen, zullen we snel thuis zijn"

Op voorhand werd gedacht dat Portugal een hapklare brok zou worden voor de basketbalvrouwen, toch de nummer 6 van de wereld. Maar dat pakte op het terrein anders uit.

"Grote landen winnen dit soort wedstrijden vlot. Als we een groot land willen zijn, moeten we dat dus ook tonen", windt Philip Mestdagh er geen doekjes om. "We mogen dan nog blij zijn dat Emma Meesseman en Kim Mestdagh er zijn om de boel recht te zetten, of we hebben hier een probleem."

"We moeten ons toch vragen stellen na deze match. Dit was wel maar Portugal, hé. Nee, dit was helemaal niet goed. Op het EK (van 17 tot 27 juni, in Spanje) zullen we uit een ander vaatje moeten tappen. Als we daar zo'n match spelen, zouden we wel eens snel thuis kunnen zijn."

"We mogen niet vergeten dat we hier 6 op 6 hebben, maar momenteel regeert het realisme bij mij. Dat betekent ook naar de toekomst kijken en kijken hoe we onze pijnpunten kunnen aanpakken."