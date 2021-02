Ben Mertens sneuvelt in zijn tweede partij van Snooker Shoot Out

Ben Mertens werd op de valreep nog opgeroepen om deel te nemen aan het Shoot Out, een gouden kans voor de jonge amateur. Als invaller wipte hij meteen de Engelsman Jak Surety.

Maar een tweede zege op rij zat er niet in voor Mertens. Tegen Robert Milkins, die Mertens vorig jaar ook een 5-0-nederlaag aansmeerde in het European Open, kreeg hij weinig kansen. Mertens maakte indruk met zijn safety-spel, maar ging met 37-0 onderuit.

In het Shoot Out wordt gespeeld naar één winnend frame, met een tijdslimiet van tien minuten. Tijdens de eerste vijf minuten moet de cue ball binnen de 15 seconden worden gespeeld. De laatste vijf minuten binnen de 10 seconden.

Mertens was vooral blij dat hij een speelkans had gekregen in Milton Keynes. "Twee dagen voor het toernooi werd ik gecontacteerd", zei hij. "Momenteel zijn er geen toernooien voor amateurs en deze kans mocht ik niet voorbij laten gaan."