Beerschot-voorzitter: "Budget Antwerp ligt 4x hoger, sportief is verschil kleiner"

Zondagmiddag staat in Antwerpen de voetbalderby tussen Beerschot en Antwerp op het programma. In een interview met Sporza zet Beerschot-voorzitter Francis Vrancken graag iedereen op scherp voor het stadsduel.

Francis Vrancken over de derby: "Echte clash om Gouden Schoen"

"De thuisderby is voor ons het hoogtepunt van het jaar", opent Francis Vrancken. "Zelfs zonder publiek leeft het." "Deze keer wordt het een clash tussen Lior "Rafa" Refaelov en ons Rapha Holzhauser. Morgen zullen we zien of de Gouden Schoen is uitgereikt aan de juiste persoon."

"We krijgen ook een clash tussen de trainers", gaat de preses van Beerschot voort. "Bij de tegenstander is Leko vertrokken, bij ons heeft Losada de club verlaten. Antwerp is Frank Vercauteren gaan halen voor veel geld, bij Beerschot heeft de jonge coach Will Still zijn kans gegrepen."

Tot slot haalt Vrancken ook de financiële middelen van beide clubs aan. "De budgetten liggen ver uit mekaar", stelt hij. "De details ken ik niet, maar het budget van Antwerp zal ongeveer 4x hoger liggen. Sportief is het verschil veel minder groot."

Antwerp is Frank Vercauteren gaan halen voor veel geld, bij Beerschot heeft de jonge coach Will Still zijn kans gegrepen. Beerschot-voorzitter Francis Vrancken

Francis Vrancken over Bakkali: "Hij gaat zondag scoren"

Een opvallende nieuwkomer bij Beerschot is Zakaria Bakkali. Hij komt over uit de B-kern van Anderlecht. "Wij willen hem de kans bieden. Zoals we ook jonge coaches kansen bieden", legt Francis Vrancken uit. "Bakkali komt ook op voorspraak van onze trainer. En als een voetbaldier er toekomst in ziet, heb ik er alle vertrouwen in." Waarnemers wensten hun wenkbrauwen. "Onze sportieve cel heeft de risico's goed ingeschat en zijn komst beoordeeld als een opportuniteit voor Beerschot." "En ik heb gehoord dat hij zal scoren tijdens de derby", lacht Vrancken. Tarik Tissoudali heeft Beerschot dan weer geruild voor AA Gent. "We hadden hem graag bij ons gehouden, maar de financieel gaapte er een kloof. Blijkbaar zijn er clubs die daar minder moeite mee hebben", zegt de voorzitter.

Francis Vrancken over prins Abdullah: "Samenwerking op lange termijn"

Beerschot is voor een groot deel in handen van de Saudische prins Abdullah. "Hij bekijkt alle wedstrijden en is zeer aanwezig bij onze club", vertelt Francis Vrancken. "Hij communiceert vooral via bestuurslid Jan Van Winckel." "De prins wil goede op de hoogte zijn, hij brengt ideeën aan en hij is een kei in marketing. Dankzij hem kunnen we ook talenten van Sheffield bij ons laten rijpen." "De samenwerking met de prins is er een op lange termijn", besluit de voorzitter.

De Saudische prins Abdullah in de loges van Beerschot.

volg de derby zondag op de voet: Beerschot Antwerp 13u30