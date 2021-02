Armand Duplantis katapulteert zich naar beste wereldjaarprestatie

Renaud Lavillenie was in Tourcoing nog over 6,02m gevlogen, maar de Fransman zag Duplantis nog een centimeter beter doen in Rouen. Lavillenie raakte nu niet hoger dan 5,93m.

Duplantis liet de lat nog op 6,19m leggen om zijn wereldrecord (6,18m) nog aan te vallen, maar dat bleek nog te hoog gegrepen voor de Zweed. Toch is het al straf dat Duplantis in zijn tweede meeting van het jaar al over 6 meter gaat.