Zucht van opluchting in Melbourne: geen besmettingen ontdekt bij tennissers

In totaal moesten 507 personen, onder wie een 160 tennissers, zich opnieuw laten testen. In afwachting van het resultaat waren ze verplicht van op hun hotelkamer te blijven.

Vanochtend kwam het goede nieuws: "Alle tests die gisteren werden uitgevoerd zijn negatief", tweette de Australian Open.

De 6 competities in Melbourne in de aanloop naar het eerste grandslamtoernooi van het jaar lagen gisteren stil, maar hervatten vandaag op volle kracht.

Wel met een aangepast formaat. WTA-toernooien spelen geen 3e set, maar een supertiebreak. De ATP-toernooien zetten vandaag 2 matchen op 1 dag, de ATP Cup blijft hetzelfde.



Toernooibaas Greg Tiley benadrukte dat de Australian Open zoals gepland maandag kan starten. Mét toeschouwers. "De site zal enorm veilig zijn met strenge coronacontroles." Er zouden elke dag 25.000 à 30.000 toeschouwers welkom zijn.



De besmette hotelmedewerker was het eerste coronageval in Melbourne in bijna een maand.