Uit Fichebak: Zo won Paul Herygers het BK in 1993: "Helemaal koosjer was het niet"

De materiaalpost zoals we die nu kennen kwam er pas in 1999, daarvoor was de reglementering heel wat minder strikt. Dat buitte Paul Herygers in 1993 goed uit om voor het eerst Belgisch kampioen te worden.

"Ik noem het een straffe stoot", zegt Michel Wuyts. Herygers ging op het BK in Houthalen de finale in met Danny De Bie, die al 3 keer op een rij kampioen was geworden.

Herygers wist dat De Bie wellicht aan het langste eind zal trekken in een normale sprint en dus bedacht hij een tactiek: het cruciale moment van de koers zou zich in de materiaalpost afspelen.



Herygers had gezien dat zijn materiaalman, zijn toenmalige schoonvader Modest, voor de materiaalman van De Bie stond. En bij de laatste passage aan de materiaalpost haalde Herygers zijn trukendoos boven.