Tim Wellens: "Dat er zo weinig koersen zijn, maakt deze zege belangrijk"

Voor de tiende keer in zijn carrière kon Tim Wellens in januari of februari het zegegebaar maken. "Een beter begin van het seizoen kan ik moeilijk bedenken", zegt de Belg van Lotto-Soudal.

Wellens had zijn zinnen gezet op de 3e rit. "Voor de rit had ik al beslist om mee te gaan in de ontsnapping, omdat het een lastige rit was. Met al die goeie renners was het meteen duidelijk dat we het onder elkaar zouden uitmaken voor de zege."

"In de afdaling zag ik mijn kans. De puzzel viel mooi in elkaar toen ik wat voorsprong nam en ploegmaat Oldani het gat liet vallen. We waren de enige ploeg met 3 renners in de vlucht en zo konden ze perfect afstoppen."

Even daarvoor ging Kwiatkowski bijna onderuit in de afdaling. "Die afdaling was ook voor mij soms kantje-boordje. Ik zag olie op de weg en een motor voor mij had alle moeite om zijn lijn te houden. Daardoor was ik extra alert en kon ik gelukkig rechtblijven."

Welke waarde hecht Wellens aan deze zege? "De koers is geen WorldTour-niveau, maar met al de grote namen die hier zijn, mag je het er wel mee vergelijken. Dat er zo weinig koersen zijn, maakt deze ook belangrijk. Elke wedstrijd zal dit jaar belangrijk zijn."