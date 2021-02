Red Wolves laten kwalificaties EK 2022 "met spijt in het hart" schieten

"De heersende gezondheidscrisis, het ontbreken van een semi- en/of een professioneel kader en de te korte voorbereidingsperiode met de kans op blessures zijn de voornaamse oorzaken", klinkt het bij de Koninklijke Belgische Handbalfederatie (KBHB).

De Red Wolves moeten dus een streep trekken door het EK 2022 en in januari 2022 twee barragewedstrijden spelen om te kunnen deelnemen aan de kwalificaties voor het EK in 2024.

"We hebben heel lang geprobeerd om uitstel te krijgen", zegt nationaal voorzitter Jean-François Hannosset. "Maar met veel spijt in het hart moeten we afhaken."

"De jongens nu in ijltempo klaarstomen om in maart zonder enige vorm van competitie deze wedstrijden te laten spelen zou onverantwoord geweest zijn. De kans dat ze daar ernstige blessures zouden oplopen en dat hun clubs daaronder te lijden krijgen is te groot."

De Red Wolves richten nu hun blik op de kwalificatiewedstrijden voor het WK 2023, die in november op de kalender staan. In mei plannen de handballers een stage en oefenwedstrijden om zich klaar te stomen.