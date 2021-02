Red Lions eindelijk weer samen: "Iedereen had zin om Spanje van mat te vegen"

"We spelen met veel vertrouwen. We staan ook eerste in het klassement van de Pro League, toch een toernooi met de beste 8 landen van de wereld."

"Als je de Spanjaarden hoop geeft, begint hun bloed te koken en gaan ze ervoor. Het werd nog spannend na hun klungelige aansluitingstreffer, maar we konden gelukkig de match over de streep trekken. Het was leuk om nog eens samen op het veld te staan."

Dockier: "We willen elke wedstrijd winnen"

Ook morgen moeten de Red Lions weer aan de bak tegen Spanje. Sébastien Dockier, die het beslissende doelpunt scoorde in zijn 200e interland, ziet nog wat werkpunten.

"We hebben het vandaag iets te veel geforceerd. Morgen moeten we de ballen langer bijhouden en dan kunnen we over Spanje heen gaan. We zijn superfit."

"We zetten nu duidelijk stappen als team. Het ontbrak ons alleen aan officiële wedstrijden. Iedereen had dan ook veel zin om Spanje van de mat te vegen. We willen gewoon elke wedstrijd winnen."