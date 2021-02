Lotto Soudal Ladies: "Door vertrek van Kopecky krijgt iedereen nu meer kansen"

De Lotto Soudal Ladies vormen al jaren het beste Belgische blok in het vrouwenpeloton. Maar vanaf dit jaar moeten ze het wel stellen zonder hun kopvrouw Lotte Kopecky. "We kunnen nu elke wedstrijd een ander strijdplan op tafel gooien", zegt ploegleidster Annelies Dom.

"Lotte is een gemis, maar het zal niet slechter zijn"

Het vertrek van Lotte Kopecky was een aderlating voor de Lotto Soudal Ladies. "Dat een Belgische toprenster zoals Lotte Kopecky niet meer in onze ploeg zit, is een gemis", vertelt ploegleidster Annelies Dom. "Maar door het vertrek van Lotte zal het niet per se slechter zijn. Tot en met vorig jaar waren wij een ploeg waar Lotte boven stond. Het verhaal was altijd een beetje hetzelfde." "Nu kunnen we elke wedstrijd een ander strijdplan op tafel gooien. We kunnen elke koers anders rijden met andere personen. Iedereen heeft meer kansen dan vroeger." "Ik heb de testen van mijn ploeg gezien en ik geloof in de individuele sterkte van elke renster."

"Bij de Lotto Soudal Ladies hebben we een aantal jonge rensters, die zichzelf nog moeten ontdekken. Daarnaast tellen we ook enkele oudere ervaren rensters, die hun ervaring kunnen delen met de jongeren." Hoe gaat dat in zijn werk? "De Poolse Anna Plichta (28) bijvoorbeeld is in de ploeg gehaald om de jonge Nederlandse Silke Smulders zo lang mogelijk op sleeptouw te nemen en haar tips te geven."

Met Kopecky zijn de Lotto Soudal Ladies de Belgische kampioene kwijt.

Over professionalisering: "Rensters krijgen gevoel dat ze meetellen"

De Lotto Soudal Ladies zijn sinds dit jaar ook een professionelere weg ingeslagen. Ze werken nauwer samen met het mannenteam en dat levert hen heel wat voordelen op. "We hebben meer soigneurs en mecaniciens ter beschikking. In de service course wordt de fiets op maat afgesteld en indien nodig kan die nog aangepast worden. Dat was vroeger niet het geval." Ook nieuw dit jaar is de jaarplanning. "Onze verwachtingen en de doelen van de rensters worden op elkaar afgestemd in een jaarplanning. Zo hopen we de best mogelijke resultaten te boeken met ons team." "Door die aanpak krijgen de rensters het gevoel dat ze meetellen in het geheel. Dat is iets wat ik heel erg miste als renster", zegt Dom, die zelf van 2017 tot en met 2020 bij de Lotto Soudal Ladies reed. De vrouwenploeg kan ook rekenen op performance manager Maxime Monfort. "Hij ondersteunt ons bij de testen, hoogtestages en voeding. Hij helpt ons aan de juiste contactpersonen en volgt dat ook op."

Annelies Dom is sinds dit jaar ploegleidster van de Lotto Soudal Ladies.

Annelies Dom over de Belgen: "Vander Sande kan succesverhaal worden"

"Vaak zijn de WorldTour-wedstrijden voor haar iets te zwaar. Van Alana verwacht ik dat ze mooie uitslagen rijdt in een kleinere wedstrijd zoals de Ronde van Moeskroen. Ze moet nog wat werken aan haar hardrijderscapaciteiten." Lone Meertens (Bel): "Lone heeft nog niet zo veel ervaring, maar kan uitgroeien tot een van de betere klimsters in België. Wat mij vooral verbaasde bij Lone, is dat ze heel veel doorzettingsvermogen heeft. Ze heeft een geweldige weerstandscapaciteit tegen lactaat. Volgens mij zou Lone een betere tijdrit in de benen moeten hebben dan ze nu heeft."



"Als ze zich meer specialiseert en toelegt op het tijdrijden en het klimmen, dat kan ze in de toekomst echt goed tot haar recht komen in het rondewerk. Lone zit ook in de preselectie voor de Olympische Spelen. Haar seizoen is daar op afgestemd en wij willen haar ondersteunen om Tokio te halen."





Jesse Vandenbulcke (Bel): "Met Jesse Vandenbulcke mikken we op het Vlaamse voorjaar en dan vooral op Gent-Wevelgem. Ze is heel professioneel bezig en legt goede testen af. Jesse is en blijft een van de betere Belgische rensters."





"Met Jesse Vandenbulcke mikken we op het Vlaamse voorjaar en dan vooral op Gent-Wevelgem. Ze is heel professioneel bezig en legt goede testen af. Jesse is en blijft een van de betere Belgische rensters." Elise Vander Sande (Bel): "Elise is 24, ze heeft eerst alles op haar studies fysiotherapie gezet. Vorig jaar stak ze mij op het BK voor elite voorbij op de streep, waardoor ze 4e eindigde. Het is daar dat ik haar opgemerkt heb."



"De WorldTour is helemaal nieuw voor Elise. Ze moet vooral leren van de ervaren rensters hoe ze bijvoorbeeld in een peloton moet bewegen. Ik zie nog heel veel progressiemarge, omdat Elise nog nooit op hoogtestage is geweest en nog nooit met een vermogensmeter heeft getraind."



"Volgens mij zal Elise het best tot haar recht komen in de langere klimwedstrijden. We zullen haar inzetten in de Ronde van Thüringen (25-30 mei). Als dat goed gaat, willen we haar ook een kans geven in de Giro. Ook in kleinere klassiekers en koersen zoals Samyn, Oetingen en Herzele zal Elise haar kansen krijgen. Zij kan bij de Lotto Soudal Ladies een succesverhaal worden."



Elise Vander Sande is de Belgische kampioene bij de clubrensters.

"Niet veel Belgisch talent heeft interesse in Lotto-Soudal"

Als beste Belgische ploeg proberen de Lotto Soudal Ladies nieuw Belgisch talent aan te trekken. "Ik heb al met meerdere meisjes gebeld. Maar het blijkt allemaal niet zo simpel te zijn. Er is niet veel Belgisch talent dat interesse heeft in Lotto-Soudal", merkt Dom. "Ik krijg heel frappante antwoorden zoals "Ik ben gecharmeerd door het aanbod, maar ik wacht nog andere aanbiedingen af." Dan hoop ik dat die andere aanbiedingen er ook zullen komen voor die rensters." "Als rensters niet zelf interesse tonen om bij ons te komen, dan is het heel moeilijk om hen te overtuigen. Het ziet er natuurlijk ook allemaal mooi uit bij andere ploegen. Dat moeten we niet onder stoelen of banken steken." "Ik kan die meisjes enkel maar vertellen wat wij te bieden hebben en wat wij kunnen waarmaken. Ik zal dat ook niet verbloemen of in een leugen verpakken om die rensters op die manier binnen te halen in de ploeg."

Vroeg of laat vind ik wel een talentje waarvan niemand weet dat het een talentje is. Dan zullen we daar iets heel moois van proberen te maken. Annelies Dom, ploegleider Lotto Soudal Ladies

Dom wil absoluut slagen in haar missie. "Ik ben sowieso van plan om naar jeugdwedstrijden te gaan kijken dit seizoen, ook op de piste." "Uit eigen ervaring weet ik dat rensters die goed uit de voet kunnen op de piste, iets in zich hebben om ook een goede wegrenster te worden (zoals stuurvaardigheid, een goede sprint en weerstandsvermogen)."

"Ik moet een heel ruime visie hanteren en goed scouten. Vroeg of laat vind ik wel een talentje waarvan niemand weet dat het een talentje is. Dan zullen we daar iets heel moois van proberen te maken."