Lotte Kopecky begint aan nieuw avontuur: "Ze zou wel eens kunnen vliegen dit jaar"

In deel 2 van onze reeks over het vrouwenwielrennen behandelen we Lotte Kopecky, die na 5 jaar bij de Lotto Soudal Ladies de overstap maakt naar Liv Racing (een Nederlandse WorldTour-ploeg). "We willen Lotte helpen groeien richting de top", zegt teammanager Eric van den Boom.

"Killersmentaliteit op de fiets, leuk persoon naast de fiets"

2020 was een boerenjaar voor Lotte Kopecky met 2 nationale titels, een 2e plek in Gent-Wevelgem, 3e in de Ronde van Vlaanderen, 3e in Brugge-De Panne, 3e in Le Samyn en 4e in de Brabantse Pijl. Bij Liv Racing willen ze enkele ereplaatsen proberen om te zetten in zeges voor de Belgische kampioene. "Lotte heeft al laten zien dat ze behoorlijk snel is en tegelijkertijd ook vrij vlot heuvels verteert die andere snellere rensters vaak niet verteren", zegt Eric van den Boom, ploegmanager van Liv Racing. "In 2019 hadden we een eerste gesprek met haar, het klikte toen meteen. Toen we Lotte vorige zomer opnieuw spraken, was de match er nog altijd." "Tijdens de wedstrijd heeft Lotte een soort killersmentaliteit. Naast de fiets is ze een heel leuk persoon, de ploeg zal veel plezier beleven aan haar."

Liv Racing heeft een langetermijnvisie met Kopecky. "Lotte is nog jong (25), de komende jaren kunnen we haar helpen groeien richting de top."

Is Kopecky als kopvrouw binnengehaald bij het sterke Liv (een Nederlands team waar met Valerie Demey nog een 2e Belgische rijdt)? "Normaal spreken we binnen onze ploeg niet over een uitgesproken kopvrouw, omdat we meerdere goede renners hebben die een koers kunnen winnen."

"Maar als we een snelle renster zoals Lotte meehebben in de finale en ze zit in een kansrijke positie, dan zal de ploeg uiteraard in haar dienst rijden."

VIDEO: Kopecky verslaat D'hoore op BK na zinderend duel

"Behendigheid uit de cross zal Lotte van pas komen in Roubaix"

De voorjaarsklassiekers, de Olympische Spelen en het WK zijn de belangrijkste afspraken voor Kopecky dit jaar. "We kijken net zoals velen uit naar de eerste vrouweneditie van Parijs-Roubaix", zegt de ploegmanager. "Lotte heeft afgelopen winter laten zien dat ze aanleg voor het crossen heeft. In Parijs-Roubaix zal die behendigheid op de fiets van pas komen, ook al bestaat die wedstrijd meer dan alleen maar uit kasseien." Kopecky is niet de enige vrouw bij Liv Racing die grote sier kan maken in Parijs-Roubaix. "We hebben ook nog Sabrina Stultiens en Evy Kuijpers (die beiden een verleden hebben in de cross), klassieker-specialiste Jeanne Korevaar en de Italiaanse Sofia Bertizzolo." Kan Kopecky in september ook meespelen voor de wereldtitel? "Een WK in eigen land is altijd heel speciaal voor een renster." "Het parcours zelf heb ik nog niet gezien. Maar voor Lotte mag het best lastig zijn. Ze kan op het WK zeker goed voor de dag komen."

Programma van Lotte Kopecky in het voorjaar 27/02 Omloop Het Nieuwsblad 02/03 Le Samyn 17/03 Nokere Koerse 25/03 Brugge-De Panne 28/03 Gent-Wevelgem 31/03 Dwars door Vlaanderen 04/04 Ronde van Vlaanderen 11/04 Parijs-Roubaix 14/04 Brabantse Pijl

Van Vleuten: "Lotte zal dit seizoen heel mooie dingen laten zien"

Toprenster Annemiek van Vleuten reed zelf 6 jaar bij de voorloper van Liv. Ze is ervan overtuigd dat Kopecky nog een mooie stap kan zetten bij de Nederlandse formatie. "Ik vond het vorig jaar heel leuk om te zien dat Lotte beter is dan ooit. Ze is nu de kopvrouw van een heel mooie ploeg. Ik ben heel nieuwsgierig naar haar. Lotte zal dit seizoen heel mooie dingen laten zien voor België." "Veranderen van ploeg kan soms heel veel energie geven. Dat merk ik bij mezelf, nu ik bij Movistar rijd." "Liv is een ploeg die echt gelooft in Lotte en plannen met haar heeft. Vorig jaar heeft Lotte al een heel grote stap gezet. Als ze door de nieuwe ploeg nog eens een stap zet, dan kan ze wel eens vliegen dit jaar.”

Van Vleuten denkt dat Kopecky ook veel plezier zal beleven aan de nieuwe ploegleider bij Liv, Lars Boom. "Het is heel mooi voor het vrouwenwielrennen dat iemand zoals Lars Boom ploegleider wordt bij zo'n team." "Lars is de juiste man op de juiste plek. Ik ben heel benieuwd naar de hele Liv-ploeg dit seizoen."