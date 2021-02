Loting AO: Flipkens-Venus, Minnen-Kvitova en Goffin tegen thuisspeler

In Melbourne is er met een dag vertraging geloot voor de Australian Open. David Goffin krijgt de verraderlijke thuisspeler Alexey Popyrin voorgeschoteld. Bij de vrouwen is de tegenstand indrukwekkend voor Kirsten Flipkens en Greet Minnen, ze bekampen respectievelijk Venus Williams en Petra Kvitova. Elise Mertens neemt het op tegen de Canadese tiener Leylah Fernandez.

Dan hebt u 3 Belgische duels nog niet meegekregen: Kimmer Coppejans komt op de baan tegen de Tsjech Jiri Vesely. Alison Van Uytvanck kampt tegen de Française Clara Burel, Ysaline Bonaventure treft de Hongaarse Timea Babos.

Goffin treft het, Coppejans debuteert tegen Vesely

David Goffin zal na zijn nederlaag tegen de Spaanse tiener Carlos Alcaraz wakker geschud zijn. Onze nummer 14 van de wereld weet dat dat ook nodig is om een voor eigen volk - en dat mag op de Australian Open dit jaar weer letterlijk genomen worden - acterende wildcardspeler te verslaan.



De 21-jarige Popyrin staat 100 plaatsen lager (ATP-114) dan Goffin, maar bereikte de voorbije 2 jaar wel telkens de 3e ronde in Melbourne. De 30-jarige beste Belg is dus gewaarschuwd in hun eerste onderlinge duel. Bij winst staat Goffin in de tweede ronde tegenover de Deen Mikael Torpegaard (ATP-193) of de Zuid-Afrikaan Lloyd Harris (ATP-91). Het beste resultaat van Goffin in Melbourne is een kwartfinale (in 2017).

Kimmer Coppejans (ATP-178) debuteert op de Australian Open. De kwalificatiespeler neemt het op tegen de Tsjech Vesely (ATP-69). De 26-jarige Belg speelde in 2018 eens tegen de 27-jarige Tsjech en verloor. De winnaar van de match botst op de Spanjaard Pablo Carreno Busta (ATP-16) of de Japanner Kei Nishikori (ATP-41). (lees voort onder tweet)



Elise Mertens opent tegen Canadese tiener, topaffiches voor Flipkens en Minnen

Beste Belgische Elise Mertens (WTA-20) krijgt als eerste horde de 18-jarige Canadese Leylah Fernandez (ATP-89). De 25-jarige Mertens speelde nog niet eerder tegen Fernandez. Mertens raakte bekend in België en daarbuiten toen ze in 2018 de halve finales haalde in Melbourne. Bij winst staat ze in de tweede ronde tegenover de Chinese Lin Zhu (WTA-92) of de Amerikaanse qualifier Whitney Osuigwe (WTA-163). Vandaag komt Mertens overigens nog in actie op de WTA Gippsland Trophy, in de kwartfinale tegen de Oekraïense Elina Svitolina (WTA- 5). Kirsten Flipkens (WTA-87) werd bij de loting aan Venus Williams (WTA-80) gekoppeld. Al 4 keer speelde onze 35-jarige landgenote tegen de nog 5 jaar oudere Amerikaanse ex-nummer 1. In de onderlinge confrontaties staat het gelijk. Flipkens won hun laatste duel, op de Spelen van 2016 in Rio. De Belgische sloeg vorige maand wel haar enkel om en stoomde zich in allerijl klaar voor het grandslamtoernooi. Het is afwachten of ze fit genoeg is. De laureate van de match wacht een ontmoeting met de Chinese Qiang Wang (WTA-34) of de Italiaanse qualifier Sara Errani (WTA-131). Alison Van Uytvanck (WTA-65) tennist voor het eerst tegen de Franse kwalificatiespeelster Clara Burel (WTA -238). Ze mag uitkijken naar een 2e ronde tegen de Kazakse Joelia Poetintseva (WTA-28) of de Amerikaanse Sloane Stephens (WTA-40). En dat zijn al taaie brokken. Greet Minnen (WTA-110) knokte zich langs de kwalificaties op de hoofdtabel en wordt beloond met een 1e ronde tegen de Tsjechische topper Petra Kvitova (WTA-9). De dubbele winnares van Wimbledon (2011, 2014) staat er weer helemaal na een ingewikkelde handoperatie, toen een inbreker haar met een mes toetakelde. In 2019 speelde ze de finale in Melbourne. Dat jaar speelden Minnen en Kvitova ook tegen elkaar, Kvitova won in Stuttgart. Ysaline Bonaventure (WTA-123) tot slot, die werd opgevist als lucky loser, opent tegen de Hongaarse Timea Babos (WTA 115). Het is hun 1e duel. (lees voort onder tweet)



