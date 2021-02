Jumbo-Visma wil scoren bij vrouwen: "Julie Van De Velde kan wereldtop worden"

Vanaf dit jaar moeten we ook in het vrouwenpeloton rekening houden met Jumbo-Visma. Marianne Vos is het uithangbord van de gloednieuwe ploeg. Met Julie Van De Velde en ploegleidster Lieselot Decroix zijn er ook 2 Belgen betrokken bij het Nederlandse project.

"Vrouwenploeg is verweven met mannenploeg van Jumbo-Visma"

Bij Jumbo-Visma denken we meteen aan Wout van Aert en Primoz Roglic. Maar vanaf dit jaar wil ook de vrouwelijke tegenhanger van de ploeg zijn stempel drukken op de wielersport. "Naar het voorbeeld van de mannenploeg willen we ook met de vrouwenploeg de beste ploeg ter wereld worden", zegt ploegmanager Esra Tromp. "Beide teams vormen geen aparte eilandjes, maar zijn met elkaar verweven. Op gebied van training hanteren we dezelfde filosofie. Net als de mannenploeg hebben we ook een foodcoach geïntroduceerd in de vrouwenploeg." "We hebben ook een performance manager (Marieke van Wanroij), die in contact staat met Merijn Zeeman, de performance coach van de mannenploeg." "Bovendien kan de vrouwenploeg ook gebruik maken van het topmateriaal van de mannen. Dat is een absolute luxe. Op vlak van materiaal komen onze rensters niets tekort."



"Julie Van De Velde kan fysiek nog veel stappen zetten"

Geen Anna van der Breggen of Annemiek van Vleuten bij Jumbo-Visma, maar wel Marianne Vos (33) is het uithangbord van de ploeg.

"Ze is nog altijd een van de beste rensters ter wereld. Marianne heeft ook tonnen ervaring opgedaan die ze graag wil delen met de jongere rensters", zegt ploegmanager Tromp.

Vos zal haar ervaring ook delen met Julie Van De Velde (27), de enige Belgische renster in de nieuwe formatie. "Wat me bij Julie meteen opviel, was dat ze heel leergierig is en fysiek nog veel stappen kan zetten. Ze heeft ook een heel goede ingesteldheid", zegt Tromp. "Door haar verleden in de atletiek heeft Julie een heel sterk lichaam ontwikkeld. Dat is een groot voordeel om de fysieke belasting aan te kunnen in het wielrennen."

In lastige eendagskoersen zoals de Ardennen-klassiekers en de Strade Bianche kan Julie Van De Velde uitgroeien tot een wereldtopper Esra Tromp, ploegmanager van de vrouwenploeg van Jumbo-Visma

Wat zijn de plannen van Jumbo-Visma met Van De Velde? "De klemtoon ligt op de klimklassiekers, de Giro, de Spelen en het WK." "Julie rijdt heel goed bergop. Ze kan uitgroeien tot een wereldtopper in lastige eendagskoersen zoals de Ardennen-klassiekers en de Strade Bianche."

Julie Van De Velde ruilde de Lotto Soudal Ladies voor Jumbo-Visma.

"Ploegleidster Lieselot Decroix heeft veel kennis over vrouwenwielrennen"

Met Lieselot Decroix heeft Jumbo-Visma ook een Belgische ploegleidster aan boord. "2 jaar geleden kwam ik in contact met Lieselot, omdat zij Julie Van de Velde begeleidt." "Lieselot heeft veel kennis over het vrouwenwielrennen, koerstactiek en wedstrijden. Niet alleen als oud-renster, maar ook als cocommentator." "Lieselot zal in de ploegauto zitten en rensters begeleiden bij hun training. Voor de rensters is het fijn om ook een ploegleidster te hebben die zelf gekoerst heeft in het vrouwenpeloton."

Ploegmanager Tromp over de talenten bij Jumbo-Visma

: "Ze is een allrounder, die wel meer geschikt is voor de klassiekers dan voor het hooggebergte. Op fysiek vlak kan Karlijn gezien haar jeugdige leeftijd (ze is 22) nog veel stappen zetten. Ze heeft al bewezen dat ze veel power heeft in haar benen." Jip van den Bos (Ned): "Jip is een heel sterke renster, die de voorbije jaren vooral in dienst reed. Ik verwacht dat Jip stappen blijft zetten zodat ze uitgroeit tot een van de beste rensters ter wereld voor de klassiekers. Van Marianne Vos zal ze tips krijgen bij het sprinten en rijden van finales."