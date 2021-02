José De Cauwer steunt verbod op afdalen op buis: "Fiets niet onder controle"

Afdalen met je lichaam op de bovenbuis van je fietskader? Enkele jaren geleden werd nog vreemd opgekeken bij die techniek, tegenwoordig doen alle meesterdalers in het peloton het. Maar de UCI wil de veiligheid in het peloton verhogen en verbiedt "het aannemen van gevaarlijke posities op de fiets". Een streep door de rekening van onder meer Chris Froome, Peter Sagan en Marc Hirschi. Wielercommentator en voormalig bondscoach José De Cauwer juicht de beslissing toe. "Als je op die manier op de fiets zit, heb je die niet meer onder controle zoals het hoort", zegt hij. "Ik vind het dus een goede beslissing." "Als je op je buis zit, ben je heel onhandig. Het grote gevaar is dat ook de junioren dat gedrag kopiëren. Sommige nieuwelingen gaan nu al op hun buis zitten om een viaduct af te rijden. En veel van die zware valpartijen bij de jongere renners halen de kranten niet."

Kwiatkowski: "We zijn profrenners, we weten wat we doen"