Hordelopers Obasuyi en Zagré hebben ticket EK indoor beet

Michael Obasuyi was in de reeksen van de 60 meter horden al aardig op dreef met 7"74. In de finale was de 21-jarige West-Vlaming nog drie honderdsten sneller, meteen goed voor de 4e plek en de gevraagde EK-limiet. De zege ging naar de Amerikaan Aaron Mallett in 7"64.

Ook Anne Zagré toonde zich op de finale van de 60 meter horden in Berlijn. Met 8"05 kaapte ze de vijfde plek weg en dook ze vijf honderdsten onder de EK-limiet.

De Belgische hordelopers mogen zich nu klaarstomen voor het EK in Torun in Polen, dat van 5 tot 7 maart op het programma staat.