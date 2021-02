Hernan Losada verwelkomt Nicolas Frutos: "Grote tacticus en coach"

Het vertrek van assistent Nicolas Frutos bij Anderlecht hing al even in de lucht en werd vrijdag dus officieel gemaakt. MLS-club DC United maakte de komst van 39-jarige Argentijn bekend.

Frutos wordt bij DC United de assistent van zijn landgenoot Hernan Losada, die vorige maand de overstap maakte van bij Beerschot. "Ik ken Nicolas al jaren en kan enkel maar goede dingen zeggen over zijn karakter", zegt Losada.

"We speelden eerst samen in Argentinië bij Independiente en kenden nadien een gelijkaardig vervolg van onze carrière in Europa."

"Nicolas was als speler een heel intelligente aanvaller. Na zijn actieve loopbaan werkte hij hard om een grote tacticus en coach te worden. Zijn creatief aanvallende brein koppelt hij aan zijn ervaring om jonge spelers beter te maken. Hij wordt een waardevolle aanvulling voor onze staf."

Nicolas Frutos streek in juni vorig jaar voor een derde keer neer bij Anderlecht. Hij was er dit seizoen een veelgeprezen assistent van hoofdcoach Vincent Kompany. De Argentijn was als speler tussen 2006 en 2010 actief bij paars-wit en was ook hoofdcoach voor 4 duels net voor Hein Vanhaezebrouck overnam.