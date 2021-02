Gedaan met "gevaarlijke" daaltechnieken? UCI dreigt met sancties tegen waaghalzen

Afdalen met je lichaam op de bovenbuis van je fietskader? Enkele jaren geleden werd nog vreemd opgekeken bij die insteek, tegenwoordig is die daaltechniek stevig ingeburgerd in het peloton.

Op het WK voor beloften in Firenze in 2013 was Matej Mohoric misschien wel de trendsetter met zijn bijtrapafdaling op de bovenbuis.

De jonge Sloveen heeft de voorbije jaren veel volgelingen gekregen met onder meer Peter Sagan, Julian Alaphilippe en Chris Froome.

Die laatste won in 2016 een etappe in de Tour na een zeer verrassende ontknoping.

De ietwat houterige Brit schuwde na de top van de Peyresourde de risico's niet, daalde als een bezetene en won die etappe na een risicovolle afzink richting de finish. "Please don't try this at home", grapte Froome na de finish.