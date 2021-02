Ex-Antwerp Giant Jae'Sean Tate schittert in NBA: "Ik doe gewoon mijn best"

"Het blijft een beetje onwezenlijk", sprak Tate na afloop. "Twee jaar geleden was ik nog op proef in België en nu ben ik een basisspeler in de NBA. Ik voel me gezegend."

Jae'Sean Tate krijgt de jongste weken voluit het vertrouwen van coach Stephen Silas en hij stelt niet teleur. Tegen de Memphis Grizzlies was Tate goed voor 19 punten, 7 rebounds en 2 assists in de 115-103-overwinning van de Rockets.

"Rookie of The Year? Ik doe gewoon mijn best"

Het parcours van Jae'Sean Tate is inderdaad opmerkelijk. Hij werd over het hoofd gezien in de NBA-draft van 2018 en belandde vervolgens bij de Antwerp Giants. Zijn proefcontract werd er al snel eentje tot het einde van het seizoen.

In Antwerpen had Tate een groot aandeel in het knappe seizoen van de Giants, die de beker wonnen en de Final 4 van de Champions League haalden. Na een sterk jaar in de Australische 1e klasse maakt hij nu ook het mooie weer in zijn eerste maanden in de NBA.

Tate doet het zó goed dat hij hier en daar al wel eens genoemd werd als kandidaat-winnaar voor de trofee van Rookie of The Year. "Maar daar ben ik helemaal niet mee bezig", zegt Tate zelf. "Ik doe gewoon mijn best op het veld en probeer de dingen te controleren die ik kan controleren. De rest zien we wel."

