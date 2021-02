Chelsea-coach Thomas Tuchel na 7 op 9: "Goeie groep met veel potentieel"

Thomas Tuchel heeft de Chelsea-trein relatief snel weer op de rails gekregen, met een 7 op 9 in zijn eerste drie wedstrijden als coach. De derbyzege op Tottenham zal bovendien zeker een boost geweest zijn voor zijn team.

Donderdagavond was Chelsea immers heer en meester op het veld van de Spurs, al was de marge uiteindelijk klein. Met de overwining is Chelsea opgeklommen naar de 6e stek, de top 4 is weer binnen bereik.

"Ik ben supertevreden over het resultaat", zegt Tuchel, die zijn eigen aandeel minimaliseert. "Het gaat niet om mijn methodes. Ik ben gewoon tevreden over de ingesteldheid van mijn spelers. Het is een goeie groep met veel potentieel en ik ben blij om met hen te kunnen werken."

"We moeten nog meer kansen creëren. Daar zullen we nu aan werken. Ik verwijt niemand iets, want ik heb zelf ook nooit gescoord in mijn carrière. Het is een van de moeilijkste dingen in het voetbal."