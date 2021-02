Belgian Bullets glijden nog af naar de 17e plaats op het WK bobslee

Door het coronavirus was niet Lake Placid in de Verenigde Staten het decor voor het WK bobslee, maar wel Altenberg in Duitsland. Een jaar eerder was stuurvrouw Ann Vannieuwenhuyse, toen nog met remster Kelly Van Peteghem, 11e geworden op dat WK. Maar dat zat er nu helemaal niet in.

Na dag 1 stonden de Bullets, deze keer met Sara Aerts als remster, nog op de 14e plaats, maar op de 2e dag waren hun tijden (net zoals nagenoeg alle concurrenten) beduidend trager. Met een 14e en 18e tijd van alle deelnemers zakten ze nog terug naar de 17e plaats, op 20 duo's.

Kaillie Humphries verlengde haar wereldtitel in Altenberg, deze keer gegangmaakt door voormalige sprintbom Lolo Jones. Voor Humphries is het al de 4e wereldtitel in de tweemansbob, de 2e voor Amerika. Haar 2 vorige wereldtitels behaalde ze voor Canada, het land waarvoor ze ook 2 keer olympisch kampioene werd.