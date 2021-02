Belgian Bullets glijden halfweg naar 14e plek op WK in Altenberg

Door het coronavirus is niet Lake Placid in de Verenigde Staten het decor voor het WK bobslee, maar wel Altenberg in Duitsland net als vorig jaar. Een voordeel voor stuurvrouw Ann Vannieuwenhuyse, die er in 2020 naar de 11e plek snelde, toen nog met remster Kelly Van Peteghem.

Met remster Sara Aerts prijken de Belgian Bullets halfweg op de 14e plek: hun eerste run (57"36) en tweede run (57"21) geven een voorlopige tijd van 1'54"57. De Amerikaanse stuurvrouw en titelverdedigster Kaillie Humphries staat aan de leiding.

Vannieuwenhuyse en Aerts hebben al wel wat WK-ervaring. Op de olympische baan van het Canadese Whistler startten ze twee jaar geleden voor het eerst als tandem op een WK. Dat leverde toen een achtste plaats op.