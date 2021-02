Wat u zeker nog moet weten over bekerrevelatie Olympic Charleroi

Een van de belangrijkste figuren bij Olympic Charleroi is Mohamed Dahmane. De Franse Algerijn speelde nog voor Club Brugge en Genk, maar zijn meest succesvolle seizoen was in 2006-2007 bij Bergen. Toen maakte hij 20 goals.

Op zijn 38e voetbalt Dahmane nog in de spits, maar hij is er ook sportief directeur. "Op het veld is hij dus speler, maar eens hij van het veld is, bepaalt hij de sportieve strategie en heeft hij ook inspraak in het transferbeleid", vertelt Erwin Van den Sande.

"Je merkt aan alles dat Dahmane de grote aanjager is in het succesverhaal van Olympic Charleroi. Zowel op het veld als ernaast. Hij is de grote vedette die de lijnen uitzet en zijn teamgenoten kijken enorm naar hem op. Trainer Xavier Robert lijkt op dat vlak eerder een bijrol te hebben."



Weinig andere spelers in de kern doen een belletje rinkelen, behalve misschien de auteur van de beslissende wereldgoal: Yassine Delbergue. De Fransman genoot zijn jeugdopleiding bij Rijsel samen met Gianni Bruno van Zulte Waregem.



De kern van Olympic bestaat trouwens uit een goede mix van Belgen en Franse voetballers. Het is niet zo dat er zoals bij Cercle of Moeskroen destijds een hele invasie van zuiderburen is.

Naast het veld zijn er nog 2 opmerkelijke namen in het organigram: "Istvan Dudas is keeperstrainer. De Serviër keepte van 2000 tot 2008 achtereenvolgens bij Charleroi, Brussels en Olympic Charleroi."

"En ondervoorzitter Filippo Gaone doet ook een belletje rinkelen. Die was vroeger voorzitter van La Louvière en werd veroordeeld in de zaak-Ye."