Voorzitter Tokio 2020 biedt excuses aan voor vrouwonvriendelijke uitspraken

Er is in Japan weer een rel ontstaan rond de Olympische Spelen van Tokio. Meer bepaald over enkele vrouwonvriendelijke uitspraken van Yoshiro Mori, de voorzitter van het organisatiecomité. De 83-jarige ex-premier van Japan suggereerde dat vrouwen te veel praten tijdens vergaderingen. Hij bood zijn excuses aan, maar weigert in te gaan op de roep om zijn ontslag.