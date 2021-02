Rode Duivels-arts: "Te vroeg om te zeggen of Witsel EK haalt of niet"

Eden Hazard, Dries Mertens, Kevin De Bruyne, Axel Witsel, Thomas Meunier, Jason Denayer, Thorgan Hazard, Dedryck Boyata, Yari Verschaeren, Nacer Chadli, Dennis Praet, Hendrik Van Crombrugge, Zinho Vanheusden: de lijst geblesseerde Rode Duivels is momenteel bepaald indrukwekkend.

Toch zullen de meeste van die spelers wel op tijd weer fit zijn om in aanmerking te komen voor het EK. Het grootste vraagteken is Axel Witsel. "Zijn revalidatie verloopt volgens plan. Het is te vroeg om te zeggen of hij het EK zal halen of niet. We weten allemaal dat het erg nipt wordt, maar de mogelijkheid bestaat", vertelt Kristof Sas.

"Al die blessures, daar heeft het drukke seizoen natuurlijk heel veel mee te maken. Heel wat van onze toppers zijn in juli weer begonnen in hun nationale competities en zijn daarna meteen in het nieuwe seizoen gerold, met ook nog Europees en internationaal voetbal. Dat is de belangrijkste reden waarom er nu zoveel blessures zijn."

Is de kalender dan te vol gepropt? "Het is een publiek geheim dat er naast sportieve en medische belangen ook nog andere zaken spelen. Die kun je niet helemaal negeren, het gaat ook over het overleven van clubs en van het voetbal."

"Die zaken zijn ook aangekaart en wordt ook rekening mee gehouden, maar er zijn niet altijd oplossingen voor. Ik begrijp ook dat er compromissen gemaakt moeten worden, al is dat vanuit medisch oogpunt niet altijd optimaal."