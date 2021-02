Olympic Charleroi mag volgende week in beker niet thuis spelen tegen Eupen

Olympic Charleroi heeft gisteren in eigen huis gestunt tegen Zulte Waregem in de beker, maar zal volgende week in de 1/8e finales Eupen niet mogen ontvangen. Dat heeft de Kalendermanager van de bond na overleg met het KMI beslist. De bekermatchen moeten afgewerkt worden op het terrein van de club die beschikt over een overkapping of veldverwarming.