Na 21 dagen quarantaine mag Paula Badosa als laatste weer trainen

Door positieve coronagevallen op enkele vluchten naar Australië, moesten heel wat tennisspelers verplicht in een strenge quarantaine blijven op hun hotelkamer in afwachting van de Australian Open.

De 23-jarige Paula Badosa zat 21 dagen lang vast op haar hotelkamer in Melbourne. De nummer 67 van de wereld moest 4 dagen langer in quarantaine dan haar collega's, omdat ze als enige tennisster positief had getest bij aankomst in Australië.

Voor Badosa doet het duidelijk deugd dat ze eindelijk weer kan trainen: "Wat een gevoel! Mijn eerste tennisslagen na 21 dagen", schreef ze op Instagram onder een foto bij de training op de Margaret Court Arena in Melbourne.

De Autralian Open gaat op 8 februari van start.