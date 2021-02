INEOS speelt Thomas, Carapaz en Hart uit in Tour, Bernal is kopman voor Giro

Team INEOS Grenadiers trekt komende zomer met een driekoppige aanvalslinie naar de Tour met Geraint Thomas als speerpunt. De laureaten van de laatste edities van de Giro, Richard Carapaz (in 2019) en Tao Geoghegan Hart (in 2020), worden belangrijke steunpilaren. Egan Bernal mag een gooi doen naar eindwinst in de Ronde van Italië en Adam Yates wordt de vooruitgeschoven man in de Vuelta.