Ian Stannard wordt ploegleider bij Trinity: "Mijn ervaring overzetten op jeugd"

Ian Stannard, die in 2014 en 2015 de Omloop Het Nieuwsblad op zijn naam schreef, kampt met reumatoïde artritis. Dat is een auto-immuunziekte die ontstekingen in de gewrichten veroorzaakt. Om die reden maakte hij begin november officieel een einde aan zijn professionele carrière als wielrenner.

Stannard gaf in het persbericht van zijn nieuwe team aan veel zin te hebben in de uitdaging: "Trinity Racing is in een mum van tijd een van de meest vooraanstaande opleidingsploegen in Europa geworden."

"Ik kijk ernaar uit om mijn nieuwe rol binnen het team op me te nemen", vertelt de Britse kampioen op de weg van 2012.