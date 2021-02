Dahmane na de stunt van O.Charleroi: "Niet gestolen", De fauw: "Komt hard aan"

Mo Dahmane bij Olympic Charleroi is een oude bekende van onze hoogste klasse: de ex-Club Brugge en -Genk-aanvaller is er sportief directeur en speelt er op zijn 38e nog altijd in de spits. Dat deed hij gisteren ook 90 minuten.

Zijn geluk na de bekerstunt in het Neuvillestadion kon niet op. "Het is groot feest nu. Je moet het je voorstellen, dat een kleine amateurclub als de onze dit klaarspeelt."

Het kleine broertje uit Charleroi speelde 2 competitieduels, zijn laatste half augustus. In de beker kwam het wel nog een paar keer in actie. In september in de 3e ronde (6-3 tegen Sprimont Comblain) en 4e ronde (2-1 tegen 1B-club Lierse) en op 11 oktober tegen Aalst (2-1). Bijna 4 maanden geleden was er dus de laatste match met inzet, tot gisteren.

"Ieder van ons heeft gevochten als een leeuw. We hebben het dan ook niet gestolen, want we hebben Zulte Waregem kunnen ontregelen."

"We wisten dat er kansen lagen op de counter, al miste ikzelf ook nog een kans die ik normaal niet laat liggen."

Toch is dit niet het mooiste moment van zijn carrière. "Nee, want ik heb met Club Brugge nog Europees gespeeld, maar vandaag is dit wel fantastisch. Ik ben zo blij voor alle jonge spelers hier."

Volgende week ontvangt Olympic Charleroi Eupen. Dahmane wil met dezelfde ingesteldheid en met nog meer geloof die 1/8e finale tegemoet zien: "We zijn een kleine ploeg, maar alles is mogelijk, dat hebben we vandaag gezien."