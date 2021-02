Atletes Rosius en Couckuyt: "Heel blij met ondersteuning van Allianz"

"Het is heel leuk dat ze mij persoonlijk willen ondersteunen in mijn carrière", vertelt sprintbelofte Rani Rosius aan Sporza. "Dankzij deze steun zal ik kunnen investeren in bijvoorbeeld stages of nieuwe materialen om verder te groeien als atlete en mijn doelen te bereiken."

"Het gaat om een contract voor vier jaar. Nu moet ik het wel echt serieus gaan nemen", lacht Rosius. "Nu ben ik echt een topsporter geworden, ook al ga ik nog naar school."

Ook Pauline Couckuyt is erg tevreden met de steun van Allianz. "We zijn met de Belgian Cheetahs heel blij dat onze ploeg op deze manier gesteund wordt. Dat doet heel veel deugd", klinkt het.

"Dankzij deze steun kunnen we teambuildings doen en nog meer aan het groepsgevoel werken. Het biedt zeker meer mogelijkheden dan voorheen. Het maakt alles een beetje makkelijker."