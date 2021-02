Ajax slaat mea culpa over fout met Haller: "Het is iets met computers"

Ajax haalde vorige maand 22,5 miljoen euro boven om Sébastien Haller los te weken bij West Ham United. De Ivoriaanse spits toonde met enkele goals meteen dat hij van waarde is voor de Nederlandse topclub.

Haller had ook graag goals gemaakt in de Europa League, maar door een administratieve fout ontbreekt hij op de spelerslijst van Ajax bij UEFA. "Maar hij stond wel op de lijst. Hij is niet vergeten", zegt Ajax-coach Erik ten Hag.

"Het is iets met computers, een vinkje aan- en uitzetten. Daar is iets verkeerd gegaan. Hij stond wel degelijk op de lijst. Het zou wel heel zuur zijn als hij nu niet mee mag doen", zei Ten Hag.

"Eigenlijk is het maar een futiliteit, een vinkje zetten. Natuurlijk gaan we heel goed kijken hoe dit heeft kunnen gebeuren", doelde hij waarschijnlijk op de rol van de teammanager. "Maar uiteindelijk zijn Marc Overmars en ik altijd verantwoordelijk."