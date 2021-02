"Misschien doet nieuwe generatie ons Federer en Nadal wel snel vergeten"

2021 is het jaar dat Roger Federer zijn 40e verjaardag viert, Rafael Nadal 35 wordt en ook Novak Djokovic 34 kaarsen zal mogen uitblazen. Of "The Usual Suspects" ook dit seizoen nog zullen heersen over het mannentennis, was een van de thema's in de extra aflevering van onze podcast De Tribune over het tennisseizoen.

"Hoe vaak kan Rafael Nadal nog terugkeren?"

Rafael Nadal staat nog altijd op de tweede plaats van de ATP-ranking. Toch wordt al jaren de vraag gesteld hoe lang hij zijn fysieke speelstijl zal volhouden. Die vraag blijft in 2021 actueel. "Het kan zijn afscheidsjaar worden", zegt Sabine Appelmans in De Tribune. "Het niveau dat hij nog haalt, is ongelooflijk. Als hij fit is, want de laatste jaren staken blessures toch telkens opnieuw de kop op. De vraag is hoe vaak hij nog kan terugkeren. Op de Australian Open zullen we het al zien." "Hij wil zeker nog de Olympische Spelen meemaken", weet Dirk Gerlo. "Nadal heeft momenteel rugproblemen, waardoor hij al twee matchen in de ATP Cup liet schieten." "Maar tegelijk heeft hij een enorme stimulans voor dit seizoen: hij kan zijn teller op 21 grandslamtoernooien zetten. Samen met Federer heeft hij er momenteel 20. Het is wel een eeuwigheid geleden dat Nadal de Australian Open won. Er wordt heel vaak gesproken over zijn 13 zeges op Roland Garros, maar in Melbourne won hij maar één keer. Dat zal dus een extra stimulans zijn."

Op Roland Garros is en blijft Nadal de favoriet. Dirk Gerlo

Lukt het niet meteen in Australië, dan blijft Nadal voor Dirk Gerlo de grote favoriet om, op basis van wat hij vorig jaar liet zien op Roland Garros, in Parijs zijn 21e grandslamtitel binnen te rijven. "Alles was vorig jaar tegen hem in Parijs: de weeromstandigheden, er zou indoor moeten gespeeld worden, Novak Djokovic zou revanche nemen na zijn uitschakeling op de US Open en Djokovic had een fantastisch parcours afgelegd op weg naar de finale. Wie werd uiteindelijk weggeblazen in de finale? Djokovic... door Nadal. Op Roland Garros is en blijft hij de favoriet."

Novak Djokovic en Roger Federer

"Djokovic heeft schade in te halen"

De ijdele Novak Djokovic wil ook maar wat graag het record van de meeste grandslams. Hij zit momenteel aan 17 stuks, maar wordt ook al 34 jaar. "In 2020 heeft hij kansen laten liggen, zoals op de US Open. Hij was fantastisch begonnen met winst op de Australian Open. Maar dan is er de coronacrisis gekomen, de vervloekte Adria Tour, de uitsluiting op de US Open, problemen met zijn uitspraken over vaccins, de klets op het veld die hij kreeg van Nadal."

"Als je dat optelt zijn er redenen genoeg voor Djokovic om scherp uit de hoek te komen in 2021. Door al zijn missers van vorig jaar heeft hij schade in te halen ten aanzien van al die anderen."

"Op Wimbledon kan het nog voor Federer"

Zoek op de deelnemerslijst van de Australian Open niet naar de naam van Roger Federer. Vooral zijn vrouw zag het niet zitten om met vier kinderen in quarantaine te gaan. Federer,die dit jaar 40 wordt, mikt dus op succes later dit jaar. "Federer heeft een dubbele knieoperatie achter de rug en heeft gezegd dat hij in een niet te groot toernooi wil herbeginnen om te ervaren wat de mentale en fysieke belasting is." "Maar ik heb uit een interview wel begrepen dat hij nog gaat voor grote overwinningen dit seizoen. Voor Federer tellen nog twee grote dingen: Wimbledon en de Olympische Spelen. Daarna denk ik dat hij afscheid zal willen nemen in Bazel", zegt Gerlo. Is hij van "de grote drie" de minst grote kanshebber op een grandslamtitel dit jaar? "De enige mogelijkheid zal Wimbledon zijn. Ik denk dat hij het nog kan, want ik moet meteen aan de fantastische finale van twee jaar geleden tegen Djokovic denken. We mogen niet vergeten dat hij toen een matchbal had. Op gras heeft hij toch iets meer dan de anderen."

Ik denk dat Federer het nog kan op Wimbledon. We mogen niet vergeten dat hij twee jaar geleden tegen Djokovic een matchbal had. Dirk Gerlo

"Misschien zijn Federer en Nadal snel vergeten"

Langzaam moet de tennissport zich toch voorbereiden op het afscheid van Nadal en Federer. Elke sport lijdt als iconen stoppen. Gaan we ze missen?



"Ja en neen", is Dirk Gerlo optimistisch. "Als ze afscheid nemen gaan we andere duels krijgen. Ik zeg maar iets, duels tussen Dominic Thiem, Stefanos Tsitsipas of Alexander Zverev." "Als ze vaak in de finales staan en fantastische matchen spelen, gaan die spelers ons Nadal en Federer misschien wel snel doen vergeten. In de eerste duels van de Spanjaard en de Zwitser dachten we ook niet dat ze zouden uitgroeien tot wie ze geworden zijn."