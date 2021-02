"Het wordt tijd dat de Belgian Cats weer duels op het scherp van de snee krijgen"

Finland kon gisteren enkel in de eerste helft weerwerk bieden aan de Belgian Cats, dat zag ook Sofie Hendrickx, ex-aanvoerster van de Belgian Cats. "De Cats hadden het moeilijk om het juiste ritme te vinden, maar in het tweede quarter hebben ze meer druk gezet en die lijn hebben ze in de tweede helft doorgetrokken."

Na de rust maakten de Belgian Cats het verschil. "Uiteindelijk hebben ze op kousenvoeten gewonnen met 35 punten verschil, maar ze hebben er niet veel moeite voor moeten doen."

"Ik onthoud vooral de eerste 5 minuten van de tweede helft. De defensieve druk ging naar omhoog, de energie was beter, de snelheid van uitvoering was hoger en er waren meer teamacties. Dat was het echte spel van de Belgian Cats, de rest was oké."