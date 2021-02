Tia Hellebaut over verbluffende sprong van Machoetsjich: "Haar aanloop is echt top"

Hellebaut: "Technisch is ze heel sterk"

Jaroslava Machoetsjich, knoop die naam maar goed in de oren. De wereld leerde het Oekraïense toptalent kennen in 2019 op het WK in Doha, toen ze topfavoriete Maria Lasitskene het vuur aan de schenen legde.

Vicewereldkampioene Machoetsjich stormt eigenlijk al jaren door de jeugdreeksen met titels en records.

Gisteren sprong ze in Slovakije naar een voorlopig hoogtepunt met 2m06 tijdens de indoormeeting in Banska Bystrica. We belden met Tia Hellebaut (indoor 2m05) om een woordje uitleg.

“2m06 op 19-jarige leeftijd is echt wel gigantisch. Technisch is Machoetsjich zeer sterk, haar aanloop is echt top", is Hellebaut lovend.

"De piste in Banska Bystrica heeft wel een heel goede springvloer, zeker bij een iets tragere afrol geeft die wat meer mee."

Dat tonen ook de prestaties uit het verleden aan. Ook Vlasic (2m06), Di Martino (2m04) en Lasitskene (2m02) scheerden al hoge toppen in Slovakije.